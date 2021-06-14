RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У WhatsApp з’явиться
нова функція

У WhatsApp з’явиться нова функція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 21:48

У WhatsApp з’явиться нова функція

Пропонуємо до обговорення:
В останні місяці розробники WhatsApp помітно активізувалися. Компанія вже встигла додати багато нових функцій в різні версії месенджера, а тепер, як стало відомо, вона готує ще одну, яка покликана заощадити чимало часу для користувачів.

Дивися повний текст У WhatsApp з’явиться нова функція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 21:49

А где же супер новость сегодня Вайбер у многих не работал, при включении сразу вылетал.
yegres
 
Повідомлень: 93
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 01:01

По сравнению с Телеграммом, Вайбер и Вотсап полный шлак.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:52

Я також бачу, на WhatsApp gb є багато нових дуже привабливих функцій.
SadieMclaughlin
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 06:17

WhatsApp GB download

Я використовую версію whatsapp gb versão atualizada на WAGBPro, яка підтримується багатьма новими та вдосконаленими функціями, дуже корисними для користувачів
SadieMclaughlin
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:21

  yegres написав:А где же супер новость сегодня Вайбер у многих не работал, при включении сразу вылетал.

Если на сайте не появилась новость о том что клиенты банка Форвард не могли пользоваться многими его услугами, включая онлайн-банкинг, что не работал кол-центр банка - а ведь это всё прямо по профилю данного "финансового" сайта - то чего ему писать про Вайбер если за это никто не заплатил? :mrgreen:

А данная новость просто продукт случайного отбора отфанарных новостей для того чтобы поддерживать активность новостной ленты. :roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
R2 » Пон 21 чер, 2021 19:57
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 11:07
Kudrjavuy
Нова заява Маска помітно підняла курс Bitcoin
R2 » Пон 14 чер, 2021 10:29
5 480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 05:34
nazarenko70
У «Приват24» з'явилася нова послуга
R2 » П'ят 21 тра, 2021 17:07
5 1019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 тра, 2021 22:39
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (354)
22.06.2021 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.