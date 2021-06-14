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У WhatsApp з’явиться нова функція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 бер, 2021 21:48
Пропонуємо до обговорення:
В останні місяці розробники WhatsApp помітно активізувалися. Компанія вже встигла додати багато нових функцій в різні версії месенджера, а тепер, як стало відомо, вона готує ще одну, яка покликана заощадити чимало часу для користувачів.
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R2
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Додано: Вів 23 бер, 2021 21:49
А где же супер новость сегодня Вайбер у многих не работал, при включении сразу вылетал.
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yegres
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Додано: Сер 24 бер, 2021 01:01
По сравнению с Телеграммом, Вайбер и Вотсап полный шлак.
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andrein
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:52
Я також бачу, на WhatsApp gb є багато нових дуже привабливих функцій.
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SadieMclaughlin
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Додано: Вів 22 чер, 2021 06:17
Я використовую версію whatsapp gb versão atualizada на WAGBPro, яка підтримується багатьма новими та вдосконаленими функціями, дуже корисними для користувачів
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SadieMclaughlin
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yama
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