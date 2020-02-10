Мікрокредитами користуються багато українців. МФО видають онлайн-кредити за лічені хвилини й без зайвої бюрократії.
Дивися повний текст Чому не варто погашати кредити в останній день.
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Додано: Нед 28 бер, 2021 21:13
Чому не варто погашати кредити в останній день
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не варто погашати кредити в останній день.
Додано: Вів 30 бер, 2021 06:14
Это вы уже будете доказывать по факту просрочки. Мин известно примет ли этот аргумент МФО
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:48
Re: Чому не варто погашати кредити в останній день
Верно подмечено. Если оплата до 20 числа, а я отправил деньги 18 или 19, то можно и попасть на штраф, если они придут допустим 21-го. По регламенту платёж может ходить до ТРЁХ банковских дней. Неужели так сложно за 3 дня отправить платёж?
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