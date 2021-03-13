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Мільйони збитків: хакер з
Тернополя «обікрав» банки 11...

Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 11:02

Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11...

Пропонуємо до обговорення:
Житель Тернополя створив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.

Дивися повний текст Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11 країн світу.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 11:02

..5 лет IT-"стройбата", послужит на пользу родины, отрабатывая свой косяк??
maestro71
 
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