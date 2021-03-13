Житель Тернополя створив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.
Дивися повний текст Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11 країн світу.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 11:02
Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11...
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Дивися повний текст Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11 країн світу.
Додано: Вів 30 бер, 2021 11:02
..5 лет IT-"стройбата", послужит на пользу родины, отрабатывая свой косяк??
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