Австралія ввела нові санкції відносно однієї фізичної особи та чотирьох компаній з Росії через будівництво моста через Керченську протоку.
Дивися повний текст Австралія посилила санкції проти Росії через Кримського моста.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 17:48
Австралія посилила санкції проти Росії через Кримського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австралія посилила санкції проти Росії через Кримського моста.
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:12
Неужели Австралия уже решила проблему лагерей на острове Науру? Нет человека -нет проблемы австралийский метод.
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