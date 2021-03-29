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АМКУ оштрафував на 4,7
млрд гривень «Приват» за...

АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за монополію на ринку палива.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01

До обеда с кауфманом тоже был штраф на 6.5 млрд)) и не только беня может звать кофе пить . неплохо клоун всех строит уверено до долл.миллиардера идет
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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