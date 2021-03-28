Новий український лоукостер Bees Airline відкрив продаж квитків на перші чотири регулярні маршрути з Києва та Одеси.
Дивися повний текст Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої перші маршрути.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 17:17
Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої...
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Дивися повний текст Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої перші маршрути.
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:17
Если до Еревана 1000 грн, то до Днепра должны за 300 грн доставить? или все-таки за 1500 до Днепра а до Еревана 1000?
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