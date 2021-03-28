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Новий український лоукостер
оприлюднив ціни на свої...

Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:17

Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої...

Пропонуємо до обговорення:
Новий український лоукостер Bees Airline відкрив продаж квитків на перші чотири регулярні маршрути з Києва та Одеси.

Дивися повний текст Новий український лоукостер оприлюднив ціни на свої перші маршрути.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:17

Если до Еревана 1000 грн, то до Днепра должны за 300 грн доставить? или все-таки за 1500 до Днепра а до Еревана 1000?
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