ICU створює фонд для інвестицій у ETF

Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:55

В 2007 году, легендарный инвестор Уоррен Баффет бросил вызов индустрии хедж-фондов, которая, по его мнению, взимала непомерные комиссии с инвесторов, которые не могли оправдать действия фондов.



Он заявил, что хедж-фонды (управляют которыми одни из самых крутых инвесторов в мире) не выиграют по доходности у индекса S&P-500 (к которому привязаны некоторые ETF-ы) на промежутке в 10 лет!



Поначалу никто не хотел принимать вызов, пока глава компании Protégé Partners LLC Тед Сейдс не заключил с ним пари на 1,000,000 долларов. По условиям спора Тед был волен выбрать любые 5 хедж-фондов, при этом не афишируя их. Вне зависимости от победителя, деньги договорились потратить на благотворительность.



В 2008 году рынок рухнул, и потери Индекса составили 37,0% своей стоимости, по сравнению с 23,9% хедж-фондов. Начиная с 2009 г., Баффет начал опережать своего соперника по совокупной доходности. Происходило это до 2015 г., доходность тогда составила 1,4% (S&P 500) против 1,7% (хедж-фонды).



В 2017 году пари завершилось победой Уоррена Баффетта. За почти 10 лет доходность S&P 500 составила 85,4% против 22% пяти хедж-фондов.