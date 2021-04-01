Об це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст Держстат повідомив, скільки українців працює без трудової книжки.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:12
Держстат повідомив, скільки українців працює без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат повідомив, скільки українців працює без трудової книжки.
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:12
Варто додати доповнення, що є велика кількість звичайних домогосподарок, які непрацевлаштовані, і вони працювати ніяк не хочуть , навіщо? - їх забезпечують заробітчани- чоловіки.
Є і чимало заробітчан, яким офіційне українське оформлення - повне безглуздя.
А щодо неофіційно оформлених чоловіків, то можу назвати працівників СТО ''на гаражах'' ( їх дуже багато), а також чоловіків, які ''ганяють'' автомобілі з Європи, США, Кореї тощо.
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