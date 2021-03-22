Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на фінансових аналітиків інвесткомпаній
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували курс долара в квітні.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:27
Аналітики спрогнозували курс долара в квітні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики спрогнозували курс долара в квітні.
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:27
Может путь эти два "эксперта" подерутся, кто победит, того и будет курс?!
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