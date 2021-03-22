RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аналітики спрогнозували
курс долара в квітні

Аналітики спрогнозували курс долара в квітні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:27

Аналітики спрогнозували курс долара в квітні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на фінансових аналітиків інвесткомпаній

Дивися повний текст Аналітики спрогнозували курс долара в квітні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93238
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:27

Может путь эти два "эксперта" подерутся, кто победит, того и будет курс?!
komp
1
 
Повідомлень: 8357
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3437 раз.
 
Профіль
1
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У великій американській компанії спрогнозували зростання...
R2 » Пон 29 бер, 2021 11:49
9 713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 19:05
Dear_Sir
У НБУ спрогнозували наслідки відмови від співпраці з МВФ
R2 » Вів 23 бер, 2021 15:56
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 15:56
demon0983886848
Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...
R2 » Пон 22 бер, 2021 07:49
3 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 17:25
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.