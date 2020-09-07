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Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 03:13
egor6508 написав:
Как обычно ЗП с луны.
Не ну зарплаты по 9000$ в Украине тоже есть, но там реально нужно быть суперспецом.
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