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Портрет програміста-фрілансера:
підробітки приносять від...

Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 03:13

Re: Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від

  egor6508 написав:Как обычно ЗП с луны.


Не ну зарплаты по 9000$ в Украине тоже есть, но там реально нужно быть суперспецом.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:56

  yevgenmuza написав:safonovstanislav

Кому что. Лично меня не прельщает просирать свою молодость по 16 часов в сутки ради каких-то денег, которые мне даже тратить не будет времени. И зачем они нужны? Чтобы было за что геморрой и проблемы со спиной лечить? С возрастом поймёте, что никакие деньги не заменят молодость и многие миллиардеры отдали бы все свои миллиарды, чтобы вернуться в возраст 20 лет.

P.S. Ещё могу понять, когда человек по 16 часов вкалывает ради собственного проекта, потому что он получает от него моральное удовлетворение, в первую очередь, а не деньги, тогда да. Но радоваться, что дядя тебя загрузил под 120%, как-то не очень, пускай он тебе и платит даже 5000$, это много по сравнению с средним нищим украинцем, но даже при таких доходах большинство качественных благ вам всё ещё недоступны и на них надо батрачить годами, по сути, это тоже самое, что батрачить таксистом по 16 часов, просто будешь есть более качественную колбасу.

Тут дело даже не в размере зарплаты, а в том, что когда есть прямая привязка 1 час = Х денег, люди сами предпочитают работать значительно больше 8 часов в день. Большинство предпочитают менять на деньги и молодость, и здоровье, и даже детей. Идут работать, например, на химзавод, или в шахту, или вообще бросают детей на родственников и уходят в плавание. И это далеко не за $5000
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:00

  AlifeSoft написав:Не ну зарплаты по 9000$ в Украине тоже есть, но там реально нужно быть суперспецом.

Я знаю людей, которые зарабатывают $1 000 000 в месяц в IT. Нужно всего лишь быть владельцем международного бизнеса с десятком тысяч сотрудников по всему миру.
safonovstanislav
 
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