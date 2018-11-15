RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки для вашого гаманця
/
Finance.ua: Не только депозиты.
Куда вложить деньги под %?

Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 02:23

Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Ethereum
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 11.02.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:06

Re: Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под

Ethereum написав:Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Це не менш ризиковане. Що з нею було в 2018 і 2019 роках?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 429
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:26

Тема заглохла. Все плюшки кончились ? :)
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 04.12.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38

Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати. :) Є у кого якісь світлі пропозиції?
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 04.12.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:18

1) депозини
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082

2) IBKR - увесь світ
greenozon
 
Повідомлень: 16540
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:55

  aleksan1 написав:Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати. :) Є у кого якісь світлі пропозиції?

Скільки грошей ви бажаєте вкласти? І які відсотки прибутку вас влаштують щонайменше?
wunner
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:16

А що пропонуєте конкретно ? :)
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 04.12.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 22:00

  aleksan1 написав:А що пропонуєте конкретно ? :)

ДУ управління, Форекс.
wunner
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:59

Re: Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под

Заробіток на Форекс реальний. Торгволя у березні. За місяць із ста доларів прибуток 157, виведено 150 доларів. Другий рахунок центовий на сто доларів. Прибуток 200 доларів, виведено 170. Агресивна торгівля.

Зображення
wunner
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:22

  rapyd777 написав:А гарантии возврата средств от инвест компании в случае хлопка?

100% гарантий никто не даст)
larinabespalova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: П’ять найлегших та найвигідніших способів...
D2 » Чет 20 бер, 2025 14:06
5 1179
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 кві, 2025 08:57
moveton
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії 1 ... 6, 7, 8
D2 » Чет 15 лис, 2018 14:13
72 42105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 бер, 2025 14:22
Ірина_
Finance.ua: Що таке «зелені» облігації та чому українцям...
D2 » Вів 18 бер, 2025 03:51
0 363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 бер, 2025 03:51
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.