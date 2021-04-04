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У I кварталі 2021 року транзит
природного газу склав...

У I кварталі 2021 року транзит природного газу склав...
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:06

У I кварталі 2021 року транзит природного газу склав...

Пропонуємо до обговорення:
6 квітня 2021 року – У I кварталі 2021 року транзит природного газу з Росії до країн Європи склав 10 441 млн куб. м. Це на 5% більше, ніж передбачено поточним транзитним контрактом*. Середньодобовий обсяг транзиту склав 116 млн куб. м.

Дивися повний текст У I кварталі 2021 року транзит природного газу склав 10,4 млрд куб. м.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:06

Прокачивается минималка согласно Договора. Я так понимаю следующего транзитного Договора с Газпромом уже НЕ БУДЕТ. Дело ТРУБА))) Придется искать выгодные поставки у других или закрыть последние предприятия, которые еще дышат и опустится до уровня "папуасов", ЖАЛЬ((
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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