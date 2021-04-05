На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Дивися повний текст Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:44
Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
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Дивися повний текст Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:08
Дурень думками багатіє.
Рассказал бы лучше, где делась китайская вакцина, за которую заплатили еще в январе. Аферисты.
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