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Чорнобильцям хочуть збільшити
пенсії: що пропонують в уряді

Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:48

Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді

Пропонуємо до обговорення:
Чорнобильцям планують підвищити пенсії.

Дивися повний текст Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:48

все уже отозвали законопроект о чернобыльцах никакого повышения не будет пусть отмирают да и пайковые по400 гривень осталось прия нуковиче начисляли новая власть положила прибор..26 квиты положат и все.
makedonets1
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:30

Если 35 лет спустя после катастрофы еще живой - это лучшее доказательство, что такой "чернобылец" никогда там не был, а льготами всё это время пользовался незаслуженно.
Nickoss1
 
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