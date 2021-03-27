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В МОЗ розповіли, коли українцям почнуть робити щеплення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що навіть теоретично не припускає, що китайська вакцина CoronaVac не пройде лабораторний контроль в Україні.
Дивися повний текст В МОЗ розповіли, коли українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною
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Додано: Чет 08 кві, 2021 16:55
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