Finance.ua вирішив розповісти про десятці найдорожчих валют світу - і на першому місці тут далеко не звичний нам долар.
Дивися повний текст Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року).
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:40
Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року)
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Дивися повний текст Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року).
Додано: Чет 08 кві, 2021 23:18
Плохо журналист копает. KWD состоит из 1000 филсов и монета в 1 филс всё ещё законное средство платежа. Считая доллар даже по 28 грн получаем, что 1 филс - это 9.268 украинских копеек. А минимальная украинская монета - 10 копеек, что немного больше. Украину в топ рейтинга! Ну и какое-нибудь пояснение почему её валюта такая дорогая.
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