Про це повідомляється на сайті посольства України в Ізраїлі.
Дивися повний текст Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:32
Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:37
Re: Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
ПЛР-тест вимагатимуть і в тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 чи документ про одужання від коронавірусу.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:03
А что, для молдаван, россиян или поляков будут действовать другие правила? Хотя в заголовке написано "для украинцев", в статье говорится про правила для любых иностранцев
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:38
Зачем? Логика тут даже не мимо не проходила. Почему не требуется ПЦР-тест от неродившихся детей и перелётных птиц? Что ж, придется ввести персональные правила въезда в Израиль: не поеду ни при каких условиях.
|