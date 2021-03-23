Міністерство соціальної політики планує монетизувати пільги на проїзд для українців.
Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:05
Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому транспорті.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:34
давно пора это сделать. Так как там столько махинаций с этими льготниками.
Кто под льготы подпадает - получают монету - и платят как все.
И перевозчики от этого выиграют
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:00
В чем хорошая? Тупо умыли руки, чтобы ничего не решать по сути. Если такое решение кабмином будет принято, кстати, то это будет прямым нарушением законодательства.
Чиновники на местах будут самостоятельно определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.
А так как в местном бюджете всегда "денег нет", то с вероятностью 99% льготникам дадут пососать сушку. В лучшем случае им накинут в качестве компенсации - эквивалент 20 городских поездок в одну сторону, чтоб ни в чем себе не отказывали. А те кто из сел, так может раза на 4 и хватит им выбраться в "райцентр".
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:12
Re: Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому.
Сейчас они не имеют и этого, а бесплатным проездом в облцентре они пользуются раз в четыре года.
Как по мне так лучше так, чем когда городские пенсионеры получают возможность ездить сколько влезет, а их сельские коллеги получают шиш с маслом, как и сами перевозчики.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:22
Если бы эту монетку получили все и в одинаковом объеме, тогда да. Но вот это -
перечеркивает все плюсы. А в сёлах и пгт - вообще никто ничего не получит ибо транспорта нет. А то что жители этих сел могут поехать в город и там вынуждены будут платить за проезд - это ж мелочи, так?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:25
Справедливого решения монетизации льгот всё равно не получится. Многие льготники живут в селе, но ежедневно ездят в Киев на работу. Дадут всем эквивалент 20 поездок по месту проживания. В селе, с одного конца села до другого, стоимость поездки 3 грн, а по Киеву ( киевляне, поправьте, общественным транспортом давно не пользуюсь) 16 грн. Селянину выплатят 60 грн, киевлянину 320. И где тут справедливость и равенство пред законом ? А про оплату проезда из села в Киев я вообще молчу, ползарплаты уйдёт, и не компенсируют.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:52
Власть цинично самоустранилась от льготников.Какие деньги могут быть в сельской казне?
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