Запуск річного тарифу на газ не вплине на пільговиків або одержувачів субсидії.
Дивися повний текст Річний тариф на газ: що буде з пільгами і субсидіями.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:04
Річний тариф на газ: що буде з пільгами і субсидіями
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Дивися повний текст Річний тариф на газ: що буде з пільгами і субсидіями.
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