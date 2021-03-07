RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виселення боржника з житла, яке
є предметом іпотеки, без...

Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:33

Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без...

Пропонуємо до обговорення:
Про деталі розповіли у пресслужбі ВС.

Дивися повний текст Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без надання житла - пояснення ВС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93329
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:34

забавно, а соотношение собственных и заемных средств почему не берется во внимание?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:10

Вероятно, имеется ввиду, что если недвига была приобретена когда-то, а потом по залог ее был взят кредит, например, чтобы вкинуть в бизнес, то выселить без предоставления другого жилья нельзя. А если недвига куплена с помощью ипотечного кредита, то заёмщик этих денег в руках не держал, соответственно, покупал не за свои деньги и выселение в коробку от холодильника вполне себе реально
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:37

Re: Виселення боржника з житла, яке є предметом іпотеки, без

Якщо іпотечне майно придбано за особисті кошти позичальника, а не за рахунок кредиту

Если жилье приобретено за собственные средства кредитора то что же тогда является предметом ипотеки? :mrgreen: Журна*листы продолжают радовать своими перлами.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 06.08.19
Подякував: 859 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки житла припадає на одного українця (рейтинг за...
R2 » Нед 28 бер, 2021 11:53
4 424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 18:02
evgeniyromanyuk
Як заощадити на оренді житла 1, 2
R2 » Чет 25 бер, 2021 22:18
11 694
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 бер, 2021 03:12
moveton
Купівля житла: як перевірити забудовника
R2 » Нед 07 бер, 2021 10:35
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 бер, 2021 10:35
dashcamddpai

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.