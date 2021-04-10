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Дивися повний текст Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:36
Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:36
Занятный опрос. Судя по отдельным цифрам для "поддерживают включение ограничений по XXX в жёсткий карантин", каждому термин "жёсткий карантин" было разрешено понимать по-своему. Так можно и все 100% в поддержку записать. 35% будут себе определять, что "жёсткий карантин" - это ничего не делать, но это уже детали.
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:30
Re: Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитув
А толку то от карантина...можно вводить что угодно но если эти меры никто не соблюдает...
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:04
Если вводить локдаун, то полностью закрыть все, а не местами. Одни зарабатывают, а другим за жильё съёмное платить не чем. Транспорт не ходит, ТРЦ и рестораны закрыты, детские площадки, места возле водоемов переполненные. Нет никакой дистанции в супер маркетах, к стати, благодаря им, у нас ещё не один локдаун будет. Я, за локдаун, + Сильпо, Новус, АТБ, Ашан и все другие закрыть. Есть службы доставки.
Додано: Нед 11 кві, 2021 19:06
Re: Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитув
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