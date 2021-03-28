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Накопичувальна пенсія: які
будуть пенсійні виплати

Накопичувальна пенсія: які будуть пенсійні виплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:01

Накопичувальна пенсія: які будуть пенсійні виплати

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:01

Чому мінсоцполітики мовчить про те, що із 60% виплат недержавного пенсійного фонду утримуеться пдфо 18% і військовий збір 1,5%? При цьому рік страхового стажу в солідарній системі зменшуеться з 1% до 0,7% при впровадженні такого другого рівня пенсійного забезпечення. І ще одне - це ніяк не затроне суддів, державних службовців із іх окреми Законами про пенсійне забезпечення. Як завжди украінців заставлять заробляти пенсію собі і утримувати цілу армію трутнів із захмарними пенсіями.
ovsivolo
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