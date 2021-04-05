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Bloomberg назвав країни, які
швидко подолають коронакризу

Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:08

Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу.
R2
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И скромно умолчали, что по оценкам Bloomberg Украине потребуется не менее 10 лет на вакцинацию 75 процентов населения и в рейтинге она стоит рядом с такими странами как Пакистан, Иран и Бангладеш, то естьв самом конце списка.
vcuss
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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