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Банки почали автоматично
стягувати борги з українців -...

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:20

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  yevgen12 написав:А к этому реестру как получить доступ?

Существует минимум с 2018 года.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
  yevgen12 написав:Или, возможно, приходят уведомления самим должникам?
Сложно проиграть суд и не узнать об этом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:24

Не погано б впровадити для оплати штрафів, порушив і одразу списало з карти, а от для більших сум, то вже потрібно думати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:12

  _hunter написав:
  L написав:R2
Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).

Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...

https://www.stb.ua/vikna/ru/issue/vikna ... 021-17-30/
Чекаю вибачень за "казку".
ПС Я бачу, Ви не один- з Вами ще брат Коля (vitaliy_berdinskikh), який відразу побіг ставити плюсик за "казковий" пост
L
 
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