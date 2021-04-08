Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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ruvex написав:Все это обыкновенный произвол, где в упрощенной процедуре человек даже не присутствует на суде и не способен себя защитить.
Занесу в конспект, употреблю в ближайше теме про какого-нибудь мажора или алегарха как способ пустить его по миру.
Наверное это не повод для перекручивания и стеба. Речь о простых гражданах, а не о миллионерах не желающих заплатить за коммуналку. Если функционально государство в лице выбранного правительства не способно обеспечить приемлемых уровень проживания граждан, но в то же время способно обеспечить уровень нищеты своими действиями, оно обречено. Больше не смею мешать Вам работать.
я не зря привел первые пару статей Конституции там сверху. Если хотя-бы эти самые базовые статьи соблюдались - то в принципе в законе ничего плохого и нет и защищает в какой-то степени кредиторов .
Но у нас с высокой долей вероятности получится как обычно, - хотели как лучше, а получится как всегда. Особенно пострадают как раз бедные люди (те же бюджетники, учителя, врачи и не только бюджетники, а и просто люди, право на работу которых во время локдаунов нормально не исполняется) и пенсионеры, которые реально получают копейки на свою карточку в банке, а за коммуналь им как правило начисляют несоизмеримые доходам платежи (и предел ненажерливости непонятен) и что им делать остается... Идти продать собаку, как завещал один гений-депутат, бежать в ломбард или швидкуГотивку или квартиру продавать?
ruvex написав:Наверное это не повод для перекручивания и стеба. Речь о простых гражданах
Речь не о простых гражданах жующих последние пол вареника, речь совершенно о другом: давайте отменим нафиг взыскание долгов или сделаем его максимально сложным и долгим чтобы было даже хуже чем лет десять назад когда сотрудники исполнительной службы попрошайничали бумагу.
ruvex написав:Если функционально государство в лице выбранного правительства не способно обеспечить приемлемых уровень проживания граждан
Уровень проживания граждан обязаны обеспечивать сами граждане.
Задача государства лишь в том чтобы не мешать им этого делать. Украина как раз активно мешает.
Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п. Государство обеспечивает смягчение социальных противоречий, социальную защиту лиц, реально нуждающихся в материальной помощи.
ruvex написав:Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п.
ruvex написав:Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п.
Кто ж с этим спорит? Я так точно нет.
Отлично. Ну так вот условий государство не создает от слова вообще, в том числе рабочих мест, даже сокращает своей политикой. И здесь конечно проще сломать через колено системой поборов и наказаний пересичного, нежели олигарха. Кто же с этим спорит. Я точно нет.