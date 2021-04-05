Найближчим часом вартість пального буде стабільна, тому що великі мережі АЗС домовились між собою та з владою про узгоджену цінову політику.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість пального найближчим часом.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:12
У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість...
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Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість пального найближчим часом.
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