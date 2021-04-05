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У Мінекономіки розповіли,
чи буде зростати вартість...

У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:12

У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом вартість пального буде стабільна, тому що великі мережі АЗС домовились між собою та з владою про узгоджену цінову політику.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість пального найближчим часом.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:12

Это и есть рынок??Похоже на "договорняки".
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