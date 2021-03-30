Google почала поширювати оновлену версію свого магазину Goolgle Play, в якому знову зомінився дизайн.
Дивися повний текст Google почала поширювати оновлену версію свого магазину Goolgle Play.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 07:33
Google почала поширювати оновлену версію свого магазину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google почала поширювати оновлену версію свого магазину Goolgle Play.
Додано: Вів 13 кві, 2021 07:33
Знаете чем пахнет? Безграмотностью. Редакторам пора немного обучится грамматике.
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