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Google почала поширювати
оновлену версію свого магазину...

Google почала поширювати оновлену версію свого магазину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:33

Google почала поширювати оновлену версію свого магазину...

Пропонуємо до обговорення:
Google почала поширювати оновлену версію свого магазину Goolgle Play, в якому знову зомінився дизайн.

Дивися повний текст Google почала поширювати оновлену версію свого магазину Goolgle Play.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:33

Знаете чем пахнет? Безграмотностью. Редакторам пора немного обучится грамматике.
dmitriy_shlemin911
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Модератори: Ірина_, Модератор

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