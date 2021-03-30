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У Зеленського пояснили, в чому
мета податкової амністії...

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 07:01

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

  ruvex написав:и что касается данного направления опубликованных деклараций, я не рассуждаю, а утверждаю, что и налоговая не проверяет уплату налога, а лишь максимум сверяет по реестрам прав на движимое и недвижимое имущество и дает заключение по субъекту проверки

Правильно, потому что провекой этих деклараций должна заниматься НАЗК, а не налоговая.

Налоговая проверяет налоговые декларации, что очевидно. Налоговые декларации сдаются вот прямо сейчас и они не публичны.

Утверждение что кто-то из чиновников сдавших декларацию в НАЗК не заплатил налоги - базируется только лишь на классовой пролетарской (в худшем понимании этого слова) ненависти. Это как Солнце *** фонарь и все бабы ***.

Ну и главное: все хейтеры налоговой амнистии упорно не хотят замечать что налоговая амнистия не реабилитирует капиталы гос.служащих или депутатов, наоборот перечисленные лица не имеют права воспользоваться налоговой амнистией. В отличии от полвареничных простых украинцев которые по своему желанию могут или и дальше иметь капитал с которого не были уплачены налоги точь-в-точь как обсуждаемые шахраи, или могут по зову совести отбелить его заплатив половину или даже меньше налогов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:10

Почему я должен платить 2 раза налог, например, с наличности, найденной в заначке по после смерти отца, который был законопослушным гражданином?
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:09

  petrenko_olvas написав:Почему я должен платить 2 раза налог, например, с наличности, найденной в заначке по после смерти отца, который был законопослушным гражданином?

Потому что ты лох который ведётся на вбросы :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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