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Українці продають
долари - голова Ради НБУ

Українці продають долари - голова Ради НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:30

Українці продають долари - голова Ради НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Українці продають долари - голова Ради НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:30

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