Про це написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Українці продають долари - голова Ради НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:30
Українці продають долари - голова Ради НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці продають долари - голова Ради НБУ.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|