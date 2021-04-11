2020 рік через пандемії COVID-19 не був занадто щедрим на інвестиційні угоди - згідно з S&P Global, в усьому світі їхній обсяг знизився на 53%.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:44
Загальний обсяг угод на ринку нерухомості знизився на 59%
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Дивися повний текст Загальний обсяг угод на ринку нерухомості знизився на 59%.
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