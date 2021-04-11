Про це повідомляє Viber.com.
Дивися повний текст Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:29
Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Viber буде блокувати дзвінки з невідомих номерів.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:29
да вайбер уже все блокирует... использовать вайбер для привлечения клиентов нереально - они не видят твой контакт и скоро даже связаться не смогут, потому что нельзя, только для известных номеров... ппц... известным же надо для начала как-то стать, видимо не с помощью вайбера )
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