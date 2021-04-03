RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Законодавство про працю:
Мінекономіки пропонує змінити...

Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:58

Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки пропонує збільшити штрафи за порушення законодавства про працю.

Дивися повний текст Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити штрафи і правила інспектування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93371
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:58

З іншими методами наповнення бюджету, окрім встановленнчя нових і підняття діючих штрафів, у зелених "проффесіоналів" суттєві проблеми.
Cris
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 10.10.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінекономіки розповіли, чи буде зростати вартість...
R2 » Пон 12 кві, 2021 22:12
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 22:12
sena_2008atp
Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців 1, 2
R2 » П'ят 02 кві, 2021 11:39
10 1114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 10:46
Ratatui
Кабмін пропонує запровадити базову величину для...
R2 » П'ят 26 бер, 2021 12:35
3 239
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 17:55
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.