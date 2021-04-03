Мінекономіки пропонує збільшити штрафи за порушення законодавства про працю.
Дивися повний текст Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити штрафи і правила інспектування.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:58
Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити штрафи і правила інспектування.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:58
З іншими методами наповнення бюджету, окрім встановленнчя нових і підняття діючих штрафів, у зелених "проффесіоналів" суттєві проблеми.
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