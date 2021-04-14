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Кабмін пропонує поширити на
Ощадбанк загальні вимоги і...

Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:20

Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону міститься в порядку денному засідання уряду 14 квітня.

Дивися повний текст Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і скасувати держгарантії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:28

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанку до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати всі раніше залучені вклади.
ну по чеснаку мали б гарантуватися всі вклади, зроблені до приєднання до фонду.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:53

  0mage0 написав:
При цьому пропонується, що після входження Ощадбанку до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати всі раніше залучені вклади.
ну по чеснаку мали б гарантуватися всі вклади, зроблені до приєднання до фонду.

З одного боку так, хоча всі вклади і так закінчуються протягом щонайдовше 1,5 років, а з іншого чесним буде урівняти всіх у правах, і це вже давно треба було зробити.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:19

Це правильне рішення. Враховуючи, що 80% вкладів не перевищують 6 місяців, то перважної більшості це не зачепить. А тим, у кого більше фонда, можна потроху вимітати, поки це офіційно відбудеться, то рік точно пройде.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:50

Пора робити ноги. І з інших банків і ОВДП також. Це ЖЖЖ не просто так.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:59

  Mirax написав:Пора робити ноги. І з інших банків і ОВДП також. Це ЖЖЖ не просто так.

Це давня вимога українських кредиторів, зокрема МВФ, бо весь час "до сьогодні" Ощадбанк має неринкову перевагу, коли вклади фізосіб на 100% гарантуються державою, тоді як в інших банках повертається лише 200 000 грн. Ця сума, ймовірно, також буде переглянута одночасно з переведенням Ощадбнку на ринкові умови.

Щодо ОВДП - вони завжди на 100%  гарантуються будь-якою державою :-)
Всюдиносапхайчик
 
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