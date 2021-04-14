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Франція пропонує 2500
євро для заміни старих...

Франція пропонує 2500 євро для заміни старих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:35

Франція пропонує 2500 євро для заміни старих...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому отримані кошти можна буде витратити тільки адресно - на купівлю електровелосипеда.

Дивися повний текст Франція пропонує 2500 євро для заміни старих ДВЗ-автомобілів на електровелосипеди.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:35

Это что, бляхи подорожают? Надо срочно лишить Макрона украинского гражданства :)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:03

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
При цьому отримані кошти можна буде витратити тільки адресно - на купівлю електровелосипеда.

Дивися повний текст Франція пропонує 2500 євро для заміни старих ДВЗ-автомобілів на електровелосипеди.

Лучше бы сразу выменяли у китайцев велосипеды на свои Рено и Пежо. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:37

Re: Франція пропонує 2500 євро для заміни старих...

Эх, теперь прокачусь!

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alter
 
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