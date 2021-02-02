Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля і цибуля.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34
З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля і цибуля.
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34
Почти оффтоп насчёт борща. Несколько лет назад я заметил, что по вкусу картофель в борще – чужеродный элемент, вкуснее его готовить отдельно.
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