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З овочів «борщового набору»
подешевшали тільки картопля...

З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34

З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст З овочів «борщового набору» подешевшали тільки картопля і цибуля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:34

Почти оффтоп насчёт борща. Несколько лет назад я заметил, что по вкусу картофель в борще – чужеродный элемент, вкуснее его готовить отдельно.
avk
 
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