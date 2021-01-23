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Криптобіржа Coinbase стала публічною з капіталізацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Капіталізація американської криптобіржі Coinbase на кінець першого дня її торгів на біржі NASDAQ склала $85 млрд.
Дивися повний текст Криптобіржа Coinbase стала публічною з капіталізацією $85 млрд
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:51
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