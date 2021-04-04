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Які пенсії отримують різні категорії пенсіонерів — дані ПФУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:34
bobo написав:
Я за відміну пенсій, хоч і через 9 років матиму право на пенсію і зараз маю 27 років стажу, до речі, я не депутат в не суддя, а звичайний клерк, хабарів не брав і не беру ( бо не дають)...
Майже підтримую , але трошки не так - треба просто пенсію зробити однакову для всіх ( ну нехай % 20 різниці за особливі заслуги ) - з розміром в прожитковий мінімум . І все ...
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Puente
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Додано: Суб 17 кві, 2021 06:26
Отвратительно когда пенсию моего отца в 2 500 сравнивают с пенсией судьи в 77 000. А мой отец от первого до последнего дня проработал на железной дороге и обеспечил безопасность проезда миллионам и миллионам проехавших пассажиров и миллиардам перевзённых тонн груза. Кто больше пользы принес стране и людям?
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hulk15iron3
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