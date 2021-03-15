Чому затримують здачу житла? Як вкладнику потрібно діяти?
Дивися повний текст Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49
Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49
Нужно проверять новостройку на
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:54
Re: Основні причини затримки здачі будинку в експлуатацію
А де причина- гроші вкрали?
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