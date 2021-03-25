RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінагрополітики виділили
майже 7 мільярдів

Мінагрополітики виділили майже 7 мільярдів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:37

Мінагрополітики виділили майже 7 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала виділення з державного бюджету на 2021 рік коштів на фінансування відновленого Міністерства аграрної політики і продовольства.

Дивися повний текст Мінагрополітики виділили майже 7 мільярдів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93409
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50

Анедофигале?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6364
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СБУ за три місяці зберегла держбюджету майже 20...
R2 » Чет 15 кві, 2021 12:25
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 12:25
l4567
В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 30 бер, 2021 17:44
35 3254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 22:25
phantom_systems
Венедиктова задекларувала майже 900 тисяч гривень...
R2 » Чет 25 бер, 2021 16:42
1 196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 18:49
sweettv666

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron