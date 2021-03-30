У Європі стартував продаж найдешевшого електромобіля. Як повідомляє ITsider.com.ua, мова йде про Freze Nikrob, вартість якого становить 10 тисяч євро.
Дивися повний текст В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео).
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Додано: Суб 17 кві, 2021 15:29
В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Європі почали продавати найдешевший електрокар (відео).
Додано: Суб 17 кві, 2021 15:29
ну вот для коммерции разве что, для частного пользования убого же очень, китайский мобиль все таки, это скорее как электрорикша. А за 10-15k в Европе спокойно купишь Nissan Leaf, да не новый но это же настоящая комфортабельная машина а не мотомопед. Чтобы быть актуальными подобным повозкам цена 5k потолок.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:32
Вы смеетесь? За ето ведро типо инвалидной коляски 10тыс Евро? А потом еще искать зарядку на 32А которых далеко не в кажлом дворе есть? За ети деньги можно купить хорошую подержанную машину премиум класса. Я уже молчу о подорожании в неколько раз електричества.
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