В Україні близько 1 мільйона застрахованих осіб користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:29
Близько мільйона українців добровільно накопичують...
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Дивися повний текст Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна.
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