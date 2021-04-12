В Україні близько 1 мільйона застрахованих осіб користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:29
Близько мільйона українців добровільно накопичують...
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Дивися повний текст Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна.
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:29
Лазебна мовчить про те, що вона здирає з 60% виплат з недержавних пенсійних фондів 18% пдфо і 1,5% військового збору навіть із таких виплат у розмірі 1000 - 1500 грн. Це у "слуг народу" називається заботою про людей похилого віку. При цьому призначаючи собі зарплати у 100000 і більше грн. Та ще.й кричать що ім мало платять.
Додано: Нед 18 кві, 2021 10:58
не совсем понятна привязка прибылей крупного бизнеса к росту кол-ва рабочих мест... и ,конечно , абсолютно верно замечание ovsivolo
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