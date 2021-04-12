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Близько мільйона українців
добровільно накопичують...

Близько мільйона українців добровільно накопичують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:29

Близько мільйона українців добровільно накопичують...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні близько 1 мільйона застрахованих осіб користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень.

Дивися повний текст Близько мільйона українців добровільно накопичують пенсії - Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:29

Лазебна мовчить про те, що вона здирає з 60% виплат з недержавних пенсійних фондів 18% пдфо і 1,5% військового збору навіть із таких виплат у розмірі 1000 - 1500 грн. Це у "слуг народу" називається заботою про людей похилого віку. При цьому призначаючи собі зарплати у 100000 і більше грн. Та ще.й кричать що ім мало платять.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:58

не совсем понятна привязка прибылей крупного бизнеса к росту кол-ва рабочих мест... и ,конечно , абсолютно верно замечание ovsivolo
ruslan42212
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