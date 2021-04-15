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Кличко обіцяє, що Київ
позбудеться маршруток через...

Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:04

Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через...

Пропонуємо до обговорення:
Київ позбудеться маршруток через два-три роки, заявив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко обіцяє, що Київ позбудеться маршруток через два-три роки.
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А через сколько лет в муниципальном городском транспорте появится функция открытия всех дверей, а не одной передней?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 09:36

  yevgenmuza написав:А через сколько лет в муниципальном городском транспорте появится функция открытия всех дверей, а не одной передней?

Как только процент зайцев ниже 50% упадет :lol:
_hunter
 
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