Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Падіння в головній експортній галузі України дещо сповільнилося.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:29
Падіння в головній експортній галузі України дещо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння в головній експортній галузі України дещо сповільнилося.
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