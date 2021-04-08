Великі зарплати і мінімум бюрократії: українцям готують...
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budivelnik написав:Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки.... Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток... Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник... є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ Виникає розрив шаблону в працівника Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив 17 одиниць ПДВ 15 одиниць ЄСВ і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити 12 одиниць ПДФО на руки 55 одиниць зі 100 зароблених.. і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста... От якби було по іншому Працівник заробив 100 одиниць Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою... Я б з цікавістю подивився на результати виборів....
Ещё лучше, чтоб работнику на руки выдавали наличными 100, а потом он сам относил из этой суммы 45 в банк на оплату налогов
Nickoss1 написав:"Согласие - есть продукт непротивления сторон". Давно пора. 5000 евро в контракте - почему нет ? Если сотрудник умеет заработать фирме 10000. Ну а если не умеет, т
о сорян - нужно спускаться с небес на землю. Специалистов, чей труд ценен и востребован это новшество никак не коснется. А вот протиральщикам штанов придется печально.
Вы видимо, не пытались вести бизнес самостоятельно. Чтобы отдать человеку 5000 в качестве заоплаты, он должен принести фирме не 10000, а намного больше. А хорошие специалисты, по моим впечатлениям, сейчас немного активнее смотрят в сторону Европы или Австралии с Канадой, чем в сторону украинских зарплат.
budivelnik написав:Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки.... Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток... Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник... є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ Виникає розрив шаблону в працівника Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив 17 одиниць ПДВ 15 одиниць ЄСВ і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити 12 одиниць ПДФО на руки 55 одиниць зі 100 зароблених.. і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста... От якби було по іншому Працівник заробив 100 одиниць Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою... Я б з цікавістю подивився на результати виборів....
Ещё лучше, чтоб работнику на руки выдавали наличными 100, а потом он сам относил из этой суммы 45 в банк на оплату налогов
Тобто найнятий працівник - це величина яка повинна отримати все зароблене+поділитись з Державою А підприємець - це фе.яке повинно організувати робоче місце найнятому і радіти від того що найнятий працює? Треба Найнятий створив на 100 Отримав їх на руки і а - розплатився з працедавцем за робоче місце - 3-7 б - з 93-97 одиниць які залишились - самостійно відніс в банк Державі 45...
budivelnik написав:Весь сир бор стискається до зміни правил надання/оплати відпустки.... Основною проблемою відносин працедавець-працівник - є навантаження на фонд оплати праці...а не графік роботи чи розмір відпусток... Однією з основних проблем у відношеннях працедавець-працівник... є суми які працедавець повинен сплачувати за працівника -те саме ЄСВ Виникає розрив шаблону в працівника Працівник створив доданої вартості на 100 одиниць Працедавець з цієї доданої вартості в 100 одиниць сплатив 17 одиниць ПДВ 15 одиниць ЄСВ і нарахував працівнику 67 одиниць з яких працівник змушений сплатити 12 одиниць ПДФО на руки 55 одиниць зі 100 зароблених.. і тверде переконання що сволота працедавець жирує за рахунок працівника..а Держава біла і пухнаста... От якби було по іншому Працівник заробив 100 одиниць Працедавець забрав 3-7 за надане місце праці і нарахував працівнику 93-97 одиниць і вже працівник би розраховувався сам з Державою... Я б з цікавістю подивився на результати виборів....
Ещё лучше, чтоб работнику на руки выдавали наличными 100, а потом он сам относил из этой суммы 45 в банк на оплату налогов
Тобто найнятий працівник - це величина яка повинна отримати все зароблене+поділитись з Державою А підприємець - це фе.яке повинно організувати робоче місце найнятому і радіти від того що найнятий працює? Треба Найнятий створив на 100 Отримав їх на руки і а - розплатився з працедавцем за робоче місце - 3-7 б - з 93-97 одиниць які залишились - самостійно відніс в банк Державі 45...
Тут вопрос в другом - работник не чувствует денег уплаченных за него в виде налогов, поэтому и требований к государству не предъявляет. Если ему дать подержать в руках эти деньги, хотя бы на пару минут, отношение было бы другое.
safonovstanislav написав:Тут вопрос в другом - работник не чувствует денег уплаченных за него в виде налогов, поэтому и требований к государству не предъявляет. Если ему дать подержать в руках эти деньги, хотя бы на пару минут, отношение было бы другое.
Так я ж це саме і писав.... Просто Ви уточнили , але в цьому уточненні вийшло так що той хто створив робоче місце - за це нічого не повинен отримати..