Обсяг державного фінансування під космічну програму становить 3 мільярди гривень щорічно протягом 5 років.
Дивися повний текст Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 00:53
Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів.
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:53
Я так и не понял а на что собственно деньги то тратить будут? Под какими лозунгами распиливать? Московиты например 25+ лет строят "не имеющую аналогофф РН Ангара" московиты еще на Луну летят, уже лет 20 и еще столь ко же собираются лететь .. а у нас что?
Космічна програма України на 2021-2025 роки -
забезпечення нового рівня виконання стратегічних державних завдань--- бла бла болтовня ни о чем, а чем старый ривень не подходил?
створення національної системи космічного спостереження на основі вітчизняних та іноземних орбітальних засобів;-- интересно каких? купить пару тройку снимков с чужих КА и распилить на этом 15 миллиардов??
створення та розвиток вітчизняного супутникового угруповання космічного спостереження- можно было бы сказать что это что то вменяемое но вот пример - запуск КА Сич летом 2021 года имея деньги умудрились просрать.. пока чесали одно место место на Фальконе уже заняли...Теперь Вову на Параде летом с Сич не сфоткают...))
Ну дальше в программе полный бред ни о чем типа -> забезпечення участі України у роботі з міжнародними організаціями з питань космічної діяльності;
розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. в совковом стиле догнать и перегнать, или в стиле московитскоом - не имеющее аналогов и пентагон в ужасе)).
PS В общем вывод прост нам с карманов в виде налогов 15 лярдов в замен получим 1 максимум 2 КА ДЗЗ с разрешением нафиг никому не нужным, а учитывая криворукий маркетинг то воспользоваться этими снимками наряд ли получиться.. где вот банально заказать фотку соседского огорода ? ))) готов оплатить)).. Зато крайне необходимую систему национальной спутниковой связи и теле/радио вещания мы не получим.. ее нет в планах вообще. А именно ретрансляция платного контента через КА и приносит прибыль...
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:14
Re: Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:19
Re: Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
Результат превысил все ожидания, осталось дело за малым.
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:35
Купят на 15 млрд. акций SpaceX ?
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:11
Действительно. Куда еще Украине деть 15 лярдов...
Главное, что потом и спросить не с кого.
Все деньги в космос улетели.
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:05
Re: Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
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