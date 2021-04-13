Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів

Додано: Вів 20 кві, 2021 00:53

Я так и не понял а на что собственно деньги то тратить будут? Под какими лозунгами распиливать? Московиты например 25+ лет строят "не имеющую аналогофф РН Ангара" московиты еще на Луну летят, уже лет 20 и еще столь ко же собираются лететь .. а у нас что?

Космічна програма України на 2021-2025 роки -

забезпечення нового рівня виконання стратегічних державних завдань--- бла бла болтовня ни о чем, а чем старый ривень не подходил?

створення національної системи космічного спостереження на основі вітчизняних та іноземних орбітальних засобів;-- интересно каких? купить пару тройку снимков с чужих КА и распилить на этом 15 миллиардов??

створення та розвиток вітчизняного супутникового угруповання космічного спостереження- можно было бы сказать что это что то вменяемое но вот пример - запуск КА Сич летом 2021 года имея деньги умудрились просрать.. пока чесали одно место место на Фальконе уже заняли...Теперь Вову на Параде летом с Сич не сфоткают...))

Ну дальше в программе полный бред ни о чем типа -> забезпечення участі України у роботі з міжнародними організаціями з питань космічної діяльності;

розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. в совковом стиле догнать и перегнать, или в стиле московитскоом - не имеющее аналогов и пентагон в ужасе)).

PS В общем вывод прост нам с карманов в виде налогов 15 лярдов в замен получим 1 максимум 2 КА ДЗЗ с разрешением нафиг никому не нужным, а учитывая криворукий маркетинг то воспользоваться этими снимками наряд ли получиться.. где вот банально заказать фотку соседского огорода ? ))) готов оплатить)).. Зато крайне необходимую систему национальной спутниковой связи и теле/радио вещания мы не получим.. ее нет в планах вообще. А именно ретрансляция платного контента через КА и приносит прибыль...