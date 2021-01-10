У США виявили набір людських генів, які борються з вірусом SARS-CoV-2.
Дивися повний текст Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 01:22
Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом.
Додано: Вів 20 кві, 2021 01:22
Так вакцины против SARS-CoV по сути надо будет как и против гриппа иметь разные. И прививаться где то раз в год... По сути грипп и SARS-CoV схожи в этом.. Одна вакцина против одного двух штаммов гриппа на год где то .. так и с ковид будет.
Додано: Вів 20 кві, 2021 09:02
В конце текста написано что вакцинирование от гриппа или короны это все равно что русская рулетка. Для того чтобы выстрелить вовремя необходимо создать и зарядить нужную пулю. Вот как раз вовремя это сделать не успевают, вирус мутирует. Непонятно что заряжать, а когда становится понятно, то и заряжать уже поздно.
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