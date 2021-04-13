Понад 9 тис. посадових осіб Держмитслужби в усіх регіонах України пройдуть тестування з питань кваліфікації та благонадійності.
Дивися повний текст Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45
Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування.
Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45
Тестирование должностных лиц таможни-это повышение благосостояния чиновников,которые будут проводить"ТЕСТИРОВАНИЕ".
Полиция уже прошла "АТТЕСТАЦИЮ"-знаем.
Додано: Сер 21 кві, 2021 06:02
Re: Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестуванн
Додаткову атестацію поліції проводили суди.
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