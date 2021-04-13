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Понад 9 тисяч митників пройдуть
кваліфікаційне тестування

Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45

Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування

Пропонуємо до обговорення:
Понад 9 тис. посадових осіб Держмитслужби в усіх регіонах України пройдуть тестування з питань кваліфікації та благонадійності.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:45

Тестирование должностных лиц таможни-это повышение благосостояния чиновников,которые будут проводить"ТЕСТИРОВАНИЕ".
Полиция уже прошла "АТТЕСТАЦИЮ"-знаем.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 06:02

Re: Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестуванн

Додаткову атестацію поліції проводили суди.
megabrualdeath
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