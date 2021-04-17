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Хто і на яких умовах може
розмитнити автомобіль дешевше

Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:00

Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла два закони: 4643-д і 4644-д, які знижують в кілька разів вартість розмитнення авто на єврономерах.

Дивися повний текст Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:00

А де ПДВ і ПФ в розрахунках, чи ці податки платити не треба?
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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